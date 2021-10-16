السيسي: خسائر مصر عام 2011 بلغت 400 مليار دولار

القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر عام 2011 بلغ 400 مليار دولار، بما يعادل 6 تريليونات جنيه مصري.

وأشار السيسي، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة السادس من أكتوبر أمس، إلى أن مصر كادت تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع.

وحذر الرئيس المصري من التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن البناء على الأراضي الزراعية قضية تهم الدولة والشعب المصري، ولا يمكن النجاح في أي قضية إلا بالتعاون بين الطرفين.

وقال إن «وعي الشعب المصري هو أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية»، مؤكداً أن الأرض الزراعية التي يتم البناء عليها مصدر رزق لكل المصريين وقضية الجميع، خاصة أن أكثر من 90 % من أرض مصر صحراء.

وشدد الرئيس المصري على أن استمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية يعرقل جهود التنمية، موضحاً أن الدولة المصرية أولت اهتمامها بجميع المصريين على مدار الـ 7 أعوام الماضية، وتخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات.