رئيس «حزب القوات» سمير جعجع لـ«الاتحاد»: السلم الأهلي الثروة الوحيدة المتبقية في لبنان

عبد الله أبو ضيف، وكالات (بيروت، القاهرة)

تصاعدت الدعوات التي أطلقتها شخصيات سياسية وحزبية لبنانية للمطالبة بسحب السلاح من الشوارع وخلق طريق سياسي ينهي حالة العنف التي شهدتها العاصمة بيروت خلال تظاهرات مسلحة لميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحركة «أمل» الخميس الماضي وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، فيما تتوالى الضغوط على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بعد حملة تهديد وانتقادات طالت القاضي.

وعلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أحداث العنف التي شهدتها بيروت، مستنكراً هذه الحالة.

وأضاف جعجع في تصريحات لـ«الاتحاد» أن السبب الرئيسي في حالة العنف التي انتشرت في منطقة «الطيونة» ببيروت، ترجع إلى السلاح المنتشر في الأرجاء وبيد «حزب الله»، والذي يهدد اللبنانيين في كل زمان ومكان، مطالباً بضرورة تجريم ذلك.

وأشار جعجع بتصريحاته لـ«الاتحاد» إلى ضرورة إجراء تحقيقات موسعة في أحداث العنف الجارية وتحرك عاجل من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، لضمان دقة التحقيقات بشكل كامل وتحديد المسؤوليات فيما جرى بالعاصمة.

وأكد جعجع أن «السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية داخل أرجاء دولة لبنان، ما يتحتِّم على الجميع المحافظة عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب التعاون من الجميع للوصول إليه».

بدورها، أشارت شانتال سركيس السياسية اللبنانية إلى أن سحب السلاح وتقنين استخدامه أصبح أمرًا ضرورياً، خصوصاً في ظل حالة العنف التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن وجود قانون حاكم للجميع لا يمكن أن ترفضه إلا الجماعات الإرهابية التي تستفيد من حمل السلاح من دون ضوابط أو روابط.

وأضافت سركيس أنه يجب التأكيد على أن لبنان دولة لها سيادة وقوانين، ولا يمكن السماح لأي جماعة أو مجموعة بأن تنتهك هذا القانون أو توحي بعدم احترامه أمام المجتمع الدولي، مؤكدة على وجوب احترام أحكام القضاء والتحقيقات النيابية في كافة الأحداث التي تحدث داخل البلاد.

وتتجه أنظار أهالي ضحايا مرفأ بيروت إلى ما سيحل بمصير بيطار، وما إذا كانت ستكف يده عن الملف أم لا.

وأصدر أهالي ضحايا المرفأ، أمس، بياناً أكدوا فيه تمسكهم بالقاضي طارق بيطار، وذلك عقب الفيديو المريب الذي ظهر فيه المتحدث باسمهم، يطالب بتنحي القاضي بيطار، وأشاروا إلى أنهم وضعوا ثقتهم في القاضي، منذ البداية، وقد كان أيدهم في هذا الاتجاه منذ البداية المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط.

إلا أنهم لفتوا إلى ظروف ما لم يحددوها، دفعت حطيط، على ما يبدو، لتغيير موقفه وأقواله المستغربة، كما شددوا على أن موقف حطيط الأخير الذي أعلن عنه في فيديو على مواقع التواصل مطالباً بتنحي بيطار لأن التحقيق بات مسيساً، لا يمثلهم على الإطلاق.

وأكد أهالي الضحايا أن «قضيتهم أسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة»، مشددين مجدّداً عَلى ضرورة مثول كافّة المطلوبين للعدالة أمام التحقيق، وختموا مؤكدين رفضهم لأي تدخل أو ضغوط على القضاء.

وفي السياق، نقل تلفزيون «الجديد» اللبناني عن وزير العدل هنري خوري قوله، أمس، إن القاضي طارق بيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية أمس، إن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الثلاثاء القادم مع القاضي طارق بيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدم ضئيل في ظل حملة تشهير ضد القاضي بيطار ومقاومة من أحزاب وميليشيات لبنانية.

جاء ذلك في حين نقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، قوله إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي بحث خلال اجتماع، أمس، مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في «الطيونة»، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.

وأكد ميقاتي خلال الاجتماع أن «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات».

وفي السياق، ذكرت مصادر قضائية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أنه يريد حلاً سريعاً لإزاحة المحقق العدلي عن ملف مرفأ بيروت.