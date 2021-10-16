زفت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، بشرى سارة حول تطعيم الأطفال بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة إنها لم تتلق أي بلاغات عن أي آثار جانبية لعملية تطعيم الأطفال، الذين يعانون من أمراض مصاحبة. ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن جلوريا بالبوا، المديرة الإقليمية لوزارة الصحة في منطقة العاصمة مانيلا قولها إن "العملية سارت بهدوء. والشيء الجيد في ذلك هو أنه ليس هناك أي شخص تعرض لأي آثار جانبية، نظراً لأننا مستعدون لأي حادث غير مرغوب فيه". وبدأت الفلبين، أمس الجمعة، حملة لتطعيم الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عاماً، والذين يعانون من مخاطر صحية، في ثماني مستشفيات. وتابعت بالبوا أنه تم تطعيم إجمالي 1151 طفلاً ولم يتعرض أي منهم لأي آثار جانبية. وفي مقابلة مع قناة "تيل راديو"، ذكرت بالبوا أن الأطفال تلقوا لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، وهما اللقاحان المضادان لفيروس كورونا، اللذان وافقت الفلبين على استخدامهما لتطعيم الأطفال.