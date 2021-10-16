جوتيريش يرحّب بوقف إطلاق النار في أفريقيا الوسطى

فوستان أرشانج تواديرا رئيس أفريقيا الوسطى

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رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، بإعلان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان-أرشانج تواديرا "وقف إطلاق النار من جانب واحد" في الحرب على المتمرّدين.

واعتبر جوتيريش أن وقف إطلاق النار "خطوة حاسمة" نحو تحقيق السلام، وفق بيان للمتحدث باسمه.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى "احترام وقف إطلاق النار فورا وبذل جهود جديدة من أجل المضي قدما في تطبيق الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة الموقّع في العام 2019".

وحضّ جوتيريش الأطراف المعنيين على "الانخراط بشكل بناء في حوار سياسي شامل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وتشهد أفريقيا الوسطى منذ العام 2013 حربا أهلية تراجعت حدّتها بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية.

والجمعة، أعلن تواديرا "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد" في الحرب على المتمردين تمهيدا لحوار وطني مرتقب.

وأكد رئيس أفريقيا الوسطى أن المتمرّدين أيضا أعلنوا وقف إطلاق النار باستثناء مجموعتين مسلّحتين.

وشنّت جماعات مسلحة مجتمعة ضمن "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، هجوما واسعا في ديسمبر 2020 لمنع انتخاب الرئيس تواديرا لولاية جديدة.

المصدر: آ ف ب