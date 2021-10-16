أمرت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس إثر تعرضه للطعن أثناء أداء مهامه. واعتُقل رجل يبلغ 25 عاماً، أمس الجمعة، في الكنيسة الميثودية حيث استقبل النائب، البالغ 69 عاماً والأب لخمسة أطفال، ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالي ستين كيلومتراً شرق العاصمة لندن. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل الجمعة "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فوراً". وذكرت صحيفة "تايمز" أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الاثنين. وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019. وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد. كما أن تهديدات وشتائم تطال مساعدين للبرلمانيين. وقد أحدث مصرع أميس، النائب في البرلمان منذ نحو أربعين عاماً والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد. وتعبيراً عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إكليلين من الزهور معا في موقع المأساة صباح اليوم السبت. وتذكر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال النائبة جو كوكس في يونيو 2016. فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ41 وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاماً) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.