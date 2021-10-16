تونس: «اتحاد الشغل» يرفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد

ساسي جبيل (تونس)

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، ما اعتبره محاولات للتدخل الخارجي في الأزمة السياسية.

وقال اتحاد الشغل في بيان، أمس، إنه «يدين تمسح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول، وتحريضها ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيراً ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة».

وأوضح الاتحاد أنه «يرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية، ويدعو للتصدي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد». وتابع الاتحاد في بيانه: «كل تدخل خارجي إنما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها». وكانت المنظمة الدولية للفرانكوفونية أعلنت، في وقت سابق، قرارها بتأجيل القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية في نوفمبر المقبل إلى عام 2022، وأعقب ذلك تخصيص الكونجرس الأميركي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس،

كما يستعد البرلمان الأوروبي لجلسة تصويت بشأن تونس يوم 19 من الشهر الجاري.