استمر تدفق الحمم من البركان البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية، اليوم السبت، مدمراً مزيداً من المباني. ووفقا لآخر إحصاء، دمرت الحمم المتدفقة من البركان 1817 مبنى منذ بدء ثوران البركان قبل نحو شهر. وحتى الآن، طلبت السلطات من حوالي 7000 شخص مغادرة منازلهم وسط ثوران البركان المستمر. وانهارت العديد من منازلهم. وثار البركان يوم 19 سبتمبر لأول مرة منذ 50 عاماً. واشتد عنف الثوران البركاني في الأيام القليلة الماضية، حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء، وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء. وعلاوة على ذلك، تم تسجيل ما يقرب من 40 زلزالاً من خفيف إلى متوسط منذ منتصف الليل، وكان أشدها بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 37 كيلومتراً. وقال إدواردو سواريز، عالم الزلازل "الزلازل تشير إلى أن ثوران البركان مستمر بلا هوادة".