نقل تقرير صحفي عن وزير العدل اللبناني هنري خوري قوله، اليوم السبت، إن القاضي طارق بيطار هو سيد ملف انفجار مرفأ بيروت. وأضاف خوري، في تصريحات صحفية، أن القاضي بيطار يحق له استدعاء من يريد. بدوره، قال جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر إن حزبه يؤيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ويرى أنه يجب ألا يتوقف. وقال باسيل في خطاب «التيّار الوطني الحرّ مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين». وأضاف «نحن ضد أي تسييس أو استنسابية بالملف. واضح إنّو في استنسابية بمسار التحقيق وفي كتير أسئلة مشروعة عن الأداء، ولكن مش واضح بعد انّو في تسييس من جانب القاضي». وتطالب بعض الأطراف بتنحية المحقق طارق بيطار. وقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف في العاصمة بيروت يوم الخميس وأصيب 32 آخرون خلال تبادل لإطلاق النار حصل في منطقة «الطيونة» خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أكد في وقت سابق اليوم أن الحكومة لا تتدخل في أي ملف قضائي، مضيفاً أنه «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات». وأدى انفجار بيروت في الرابع أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف إضافة إلى تدمير عدد كبير من المباني. ونجم الانفجار عن تخزين كمية كبيرة من مادة شديدة الانفجار في ظروف غير مناسبة.