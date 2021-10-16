علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، على طلب تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
وفي أعقاب اجتماع مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، قال ميقاتي إن الحكومة لا تتدخل في أي ملف يخص القضاء.
وأضاف في بيان: «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات».
يأتي البيان بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف في العاصمة بيروت يوم الخميس.
وأصيب 32 آخرون خلال تبادل لإطلاق النار حصل في منطقة الطيونة خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.