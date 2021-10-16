السيسي يؤكد أهمية التعبير عن الرأي لكن بشرط

شعبان بلال (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التعبير عن الرأي من قبل المواطنين، لكن بشرط أساسي وهو الفهم، قائلاً: «أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة».

وأضاف خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن وعي المواطن هو أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن البناء على الأراضي الزراعية قضية تهم الدولة والمواطن، ولا يمكن النجاح في أي قضية إلا بالتعاون بين الدولة والمواطن.

وعن حديثه على البناء غير المخطط والتعدي على الأراضي الزراعية بصورة متكررة، أكد أن ذلك تسجيل للموقف عليه وعلى الحكومة وعلى المواطنين، مضيفاً: «أنا معرفش اسكت».

وأشار السيسي إلى أن أكثر من 90% من أرض مصر صحراء، لافتاً إلى أن الأرض الزراعية التي يتم البناء عليها مصدر رزق لكل المصريين وقضية الجميع.