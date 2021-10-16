جرثومة «شيجيلا» تثير القلق في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن دخول تسعة اطفال إلى مستشفى جرش، بعد الاشتباه بإصابتهم بجرثومة الشيجيلا.

إلى هذا، قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، خلال زيارته مستشفى جرش الحكومي، السبت، للاطمئنان على صحة الأطفال، إن احتمال أن تكون جرثومة الشيجيلا السبب في التسمم.

والتقى الهواري خلال الزيارة مدير المستشفى ومدير صحة البيئة والأطباء المشرفين على الحالات المدخلة باشتباه التسمم وأوعز بتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وأشار الهواري إلى احتمالية أن تكون جرثومة الشيجيلا هي المسؤولة عن حالات الادخال الجديدة للمستشفى، حيث أنّ الحالات الجديدة جاءت بعد انقطاع ثلاثة أيام من الادخالات السابقة ولذلك فإنّ هذه الحالات من المحتمل أن تكون ناتجة عن الانتقال من شخص الى آخر داخل الأسرة الواحدة التي كان قد أُصيب منها في السابق فرداً واحداً على الأقل أو بين الأشخاص الذين يسكنون ضمن المجمع السكني الواحد.

وأوضح الهواري أن جرثومة الشيجيلا تُعتبر من الجراثيم الشديدة العدوى، وتُعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للاصابة بهذه الجرثومة والتي في الغالب ما يتم الشفاء منها بعد مرور ثلاثة ايام من الإصابة، ولا تحتاج عادةً للعلاج بالمضادات الحيوية الاّ في الحالات الشديدة والتي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت إلى أن هذه الجرثومة عادةً ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما وتنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس، وتُعد اجراءات السلامة وغسيل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.





























