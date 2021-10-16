روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً لوفيات وإصابات كورونا

سجلت روسيا 1002 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهي أول مرة تتجاوز فيها الوفيات الألف منذ بدء الجائحة، وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 222315.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة الجائحة في روسيا إن هناك 33208 إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى سبعة ملايين و958384.