اقتران الزهرة وقلب العقرب في ظاهرة نادرة اليوم

شعبان بلال (القاهرة)

ظواهر فلكية كثيرة تشهدها الكرة الأرضية وينتظرها عشاق النظر إليها في دول العالم المختلفة، للاستمتاع برؤيتها عبر العين المجردة أو تلسكوب فضائي.

ويُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء، مشاهدة ترائي كوكب الزهرة قريباً من نجم إنتاريس قلب العقرب في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أنها صحية وممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس لـ«الاتحاد»، إن كوكب الزهرة يتراءى قريباً من قلب العقرب المائل للاحمرار في سماء ليلة اليوم السبت باتجاه الجنوب الغربي عند دخول الليل حتى غروبهما في السابعة والنصف مساء تقريباً.

وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفاً أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الجاري العديد من الظواهر والأحداث الفلكية التي يمكن رصدها في مصر بالعين المجردة، وعلى رأسها القمر الجديد وشهب التنين واقتران القمر مع الزهرة.