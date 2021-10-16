الصين تطلق بعثة مأهولة ثانية لبناء محطة فضاء

أطلقت الصين، الجمعة، (في الساعة الأولى من صباح السبت بتوقيت بكين) صاروخاً يحمل مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء بينهم امرأة إلى نواة لمحطة فضاء مستقبلية حيث سيعيشون ويعملون لمدة ستة أشهر وذلك في أطول دوران في مدار لرواد فضاء صينيين إلى الآن.

وحمل صاروخ من طراز لونج مارش-2إف مركبة الفضاء شنتشو-13 من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 12:23 صباحا بتوقيت بكين (1623 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وقالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة إن المركبة التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية في الساعة 6.56 صباحا (2156 بتوقيت جرينتش) ، ودخل رواد الفضاء الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية في الساعة 10.03 صباحا.

وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل بإطلاق أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث وتسمى تيانخه وتعني "وئام السماوات"، وهي اسطوانة طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وستكون البعثة الحالية الثانية من أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل. وفي المهمة المأهولة الأولى التي انتهت في سبتمبر مكث ثلاثة رواد آخرون على الوحدة تيانخه لمدة 90 يوما.

وسيجري الرواد الصينيون، في أحدث مهمة، اختبارات ضرورية على تقنيات رئيسية وأجهزة روبوت على الوحدة تيانخه من أجل تجميع محطة الفضاء. كما سيتم التحقق من أنظمة دعم الحياة على متن المحطة وإجراء العديد من التجارب العلمية.

وقضت الصين العقد الماضي في عمليات تطوير لبناء تقنياتها الخاصة. ويحظر القانون الأميركي على الصين العمل مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وبالتالي في محطة الفضاء الدولية.

ومع استعداد محطة الفضاء الدولية للتقاعد في غضون بضع سنوات ، ستصبح محطة الفضاء الصينية الوحيدة الموجودة في مدار الأرض.

وأصبحت الصين ثالث دولة ترسل رجلاً إلى الفضاء بصاروخ خاص بها في أكتوبر 2003 بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.