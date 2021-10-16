الأمم المتحدة تدين التفجير الذي استهدف مسجداً بأفغانستان

أدانت الأمم المتحدة، التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في قندهار، جنوب أفغانستان، أمس وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة العشرات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان الليلة الماضية، عن خالص تعازيهم لأسر ضحايا، وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأعضاء خلال البيان على موقف مجلس الأمن المعتبر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. كما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له بشدة هذا الهجوم الذي وصفه " بالدنيء" وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشددا على أهمية تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.