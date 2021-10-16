تطورات جديدة في حالة كلينتون الصحية

قال متحدث باسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إن كلينتون بدأ يتحسن لكنه سيبقى في مستشفى كاليفورنيا ليلة أخرى على الأقل لتلقي مضادات حيوية عن طريق الوريد بسبب عدوى في المسالك البولية امتدت لمجرى الدم.

وكان المتحدث باسمه أنجيل أورينا قال على تويتر إن كلينتون نُقل إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين مساء الثلاثاء بعد إصابته بإجهاد. وتحدث مع الرئيس جو بايدن يوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أن عدد كرات الدم البيضاء لدى كلينتون انخفض مما يشير إلى أن صحته تتحسن.

وقال أورينا على تويتر "جميع المؤشرات الصحية تسير في الاتجاه الصحيح ، بما في ذلك عدد كرات الدم البيضاء الذي انخفض بشكل كبير".

وأضاف أنه "من أجل الحصول على مزيد من المضادات الحيوية الوريدية ، سيبقى في المستشفى طوال الليل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس الأسبق، وهو رفيقه في الحزب الديمقراطي، يوم الجمعة.

وقالت جان-بيير "يتطلع الرئيس بايدن والرئيس كلينتون لرؤية بعضهما البعض مرة أخرى في القريب العاجل.. يتمنى الرئيس بايدن للرئيس كلينتون الشفاء العاجل".

وكانت شبكة (سي.إن.إن) ذكرت نقلا عن الفريق الطبي، أن كلينتون يرقد في وحدة للعناية المركزة وأنه ليس موضوعاً على جهاز تنفس صناعي.

وقالت الشبكة إن حالته لا علاقة لها بمشكلاته السابقة في القلب أو بكوفيد-19.