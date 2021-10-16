التجارة العالمية: لا توافق لرفع براءات اختراع لقاحات كورونا

أعلنت منظمة التجارة العالمية في بيان، الجمعة، أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بشأن الرفع المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، والهادف الى زيادة إنتاجها، وذلك قبل سبعة أسابيع فقط من الاجتماع الوزاري للمنظمة.

اجتمع المجلس المعني بحقوق الملكية الفكرية في مجال التجارة الأربعاء والخميس لمناقشة القضية التي تعتبر حاسمة لزيادة انتاج اللقاحات ومكافحة عدم المساواة في الحصول عليها.

وتتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بالإجماع بين الدول الأعضاء البالغ عددها 164.

وشدد بعض الأعضاء على خطر الفشل "إذا لم تتوصل الوفود إلى حل وسط جاد"، مضيفين أن النجاح في التوافق حول المسألة في الاجتماع الوزاري "لن يبعث فقط برسالة تضامن دولي قوية، بل سيثبت أيضا أن منظمة التجارة العالمية لديها القدرة على الاستجابة لأزمة عالمية كبرى".

وأقر سفير النروج لدى منظمة التجارة العالمية دغفين سورلي بأن مجلس حقوق الملكية الفكرية الذي يترأسه "ليس بعد في وضع يسمح له بالاتفاق على نتيجة ملموسة وإيجابية في هذه المرحلة".

وأوضح أنه "سيواصل التشاور مع الأعضاء حول كيفية المضي قدما نحو توافق" قبل الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر في جنيف.

ومن المقرر إجراء مزيد من المشاورات في 26 أكتوبر.

وينعقد المجلس العام، وهو هيئة صنع القرار في منظمة التجارة العالمية بين كل اجتماعين وزاريين، يومي 22 و23 نوفمبر لبحث الملف.



