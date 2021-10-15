تحذيرات من «أجندة خفية» لـ«حزب الله»

أحمد عاطف (القاهرة)

أفاد محللون سياسيون لبنانيون بأن ما تفعله ميليشيا «حزب الله» هو تهديد صريح لأمن لبنان، ويأتي في إطار مساعيها لإشعال الأوضاع، لافتين إلى أن تحركات الميليشيا خلال اليومين الماضيين تجرّ البلاد إلى المجهول وتُنذر بحرب «أهلية جديدة»، وتعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف المحللون لـ«الاتحاد»: إن هناك أجندة خفية، وأنه من الواضح أن ما تفعله ميليشيا «حزب الله» يؤكد الشكوك الموجودة لدى الكثيرين بأن له علاقة مباشرة بنترات الأمونيوم وتفجير مرفأ بيروت الكارثي، لافتين أن الرأي العام لن يتساهل معهم هذه المرة وتيقنوا بأن الميليشيا والطائفية تهدد بلادهم.

وقالت النائبة اللبنانية السابقة بالبرلمان اللبناني، بولا يعقوبيان: إن حجم الأحداث والتوتر الأمني يوحي بأن هنالك أكثر من مجرد استدعاء لوزيرين أو ثلاثة، موضحة أن هناك أجندة خفية، ومن الواضح أن «حزب الله» لا يريد كل التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما يؤكد الشكوك الموجودة لدى الكثيرين بأن حزب الله له علاقة مباشرة بنترات الأمونيوم أو بالتفجير.

وأضافت يعقوبيان لـ«الاتحاد»: إن حزب الله وميليشياته أخذوا البلد رهينة بين أيديهم، وأصبحوا يساومون الناس تحت تهديد السلاح.

وأكدت بولا، المعروفة بمواقفها المعارضة وهي السيدة الوحيدة التي استقالت من البرلمان إثر انفجار بيروت رافضة أن تبقى «شاهدة زور» على حد قولها، إنه عشية الانتخابات النيابية صدق توقعها بأن النخبة الحاكمة ستعود للتوتير المذهبي والطائفي لأنها تتقن هذا اللغة التي تستمر وتحيا على فرز الطائفية.

من جانبه، اعتبر السياسي والأكاديمي اللبناني بشير عصمت أن ما جرى كان متوقعاً، لاسيما في ظل تطور مواقف «حزب الله» ومواجهته للقاضي بيطار وسعيه لنزع الملف من يده، موضحاً أن «الحزب» يحاول استخدام الترهيب، باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك سلاحاً خارج إطار السلطة الشرعية في البلاد. وأضاف عصمت لـ«الاتحاد»: إن «حزب الله» لا يستطيع تبرير إرهابه تجاه الرأي العام، واستخدامه السلاح ضد اللبنانيين، بعيداً عن المبررات الجوفاء التي كان يسوقها لاحتفاظه بسلاحه.