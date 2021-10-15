التحالف: مقتل 180حوثياً في غارات على مأرب

مأرب (وكالات)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، مقتل أكثر من 180 عنصراً من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في ضربات جديدة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية.

وأفاد التحالف بأن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً». وأدت المعارك للسيطرة على مأرب إلى مقتل مئات «الحوثيين» في الأيام الأخيرة.

وفي هذه الأثناء، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات «الحوثي، أمس، بنيران قوات الجيش والمقاومة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف».

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «جرى رصد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر في كمين محكم لقوات الجيش والمقاومة»، مؤكداً سقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

ومن جانبه، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني: إن الميليشيات تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر.

وأوضح الإرياني أن المصادر المحلية تؤكد ارتفاع موجة النزوح «الداخلي» من مناطق الشيب، الحجلة، ثمدة، المذود، العر، جنوب وجنوب شرق مديرية العبدية، بعد تعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف واستهداف منهجي ومتعمد من «الحوثي» بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.