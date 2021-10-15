واشنطن: ندعم جهود حكومة الوحدة للمصالحة في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، أمس، التزامها رفقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في مواصلة جهود المصالحة، وتقديم الخدمات لليبيين، وضمان إجراء الانتخابات، ويشمل ذلك مساعدة الليبيين في الجنوب.

وأفاد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، باستمرار بلاده في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين، وشدد نورلاند خلال لقائه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، حرص بلاده على إجراء الانتخابات في كافة المدن الليبية لتكون البلاد أقرب إلى الاستقرار والازدهار.

وأرسل مجلس النواب الليبي التعديلات التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس على قانوني انتخاب الرئيس والسلطة التشريعية، بعد مخاطبة المفوضية للبرلمان الليبي بضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين كي لا يتعرض للطعن أمام القضاء، حسبما أكد عضو مجلس النواب الليبي أحمد الشارف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

وفي طرابلس، أكد عبد الحكيم بلخير عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه بمجرد تسلم التعديلات اللازمة ستعلن فتح باب الترشح للانتخابات العامة، بشكل مباشر، لافتاً لعدم وجود أي قيد أو حظر على ترشح أي شخصية ليبية تنطبق عليها شروط الترشح.