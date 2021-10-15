الرئاسة العراقية ومجلس القضاء يدعوان لدعم مفوضية الانتخابات

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

دعا بيان مشترك للرئاسة العراقية ومجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، لدعم مفوضية الانتخابات العراقية والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة ملف الانتخابات البرلمانية، والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة.

وأكد بيان مشترك صادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وزع أمس على أن الاحتِكام إلى الشعب مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية.

وأضاف البيان: «بشأن الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، نؤكد على أنها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، كما نؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة».

ودعا البيان المشترك «جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل». كما دعا البيان إلى «تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقّق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل».

وأغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، باب الاعتراضات على النتائج الأولية بعد مهلة استمرت ثلاثة أيام تسلمت خلالها 350 شكوى.