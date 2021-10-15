أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجمعة عددا من الأوامر الملكية. وشملت الأوامر إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه وتعيينه وزيرا للحج والعمرة. وعين خادم الحرمين، فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا للصحة. وشملت الأوامر الملكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة. كما تم إعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه وتعيينه مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة وإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.