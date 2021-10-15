قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على 19 شخصاً على خلفية أحداث العنف في بيروت أمس الخميس. وأضافت الوكالة أن هؤلاء الأشخاص ثبت تورطهم في اشتباكات بيروت التي أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا وعشرات الجرحى. تصاعد التوتر في البلاد بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول أمس الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات. ويسيطر، منذ مساء الخميس، هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، الذي نصب حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وانهمك سكان بتفقد الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، فيما عمل آخرون على إزالة الزجاج المتناثر في الشارع. والخميس، تحولت منطقة الطيّونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف بتحقيق الانفجار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة.