أعلنت شركتا فايزر الأميركية و"بيونتك" الألمانية للأدوية، في بيان، تقديم بيانات للوكالة الأوروبية للأدوية تدعم ضرورة تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى أقل من 12 عاما بجرعة من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. كانت الوكالة الأوروبية للأدوية وافقت، في مايو الماضي، على استخدام لقاح "فايزر- بيونتك" للأطفال ما بين 12 و15 عاما. وتأتي هذه البيانات لتؤكد سلامة اللقاح بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال. كما قدمت الشركتان بيانات دراسة المرحلة الثانية، من أصل ثلاث مراحل، لإعطاء اللقاح لأطفال من عمر ستة أشهر إلى أقل من 12 عاما.