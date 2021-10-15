أصبح تدفق الحمم من البركان الثائر في جزيرة لا بالما الإسبانية أكثر عنفا وأسرع بكثير اليوم الجمعة. وتحدث معهد جزر الكناري للبراكين مقطع فيديو مهيب يظهر تدفق الحمم بسرعة كبيرة. ورغم ذلك، شدد الجيولوجي خوسيه مانجاس، الأستاذ في جامعة لاس بالماس دي جران كناريا، على أن هذه الصورة مشوشة إلى حد ما. ونقلت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية عنه القول: "في هذه الحالة، لا يمكننا الحديث عن تسونامي ولكن عن تدفقات حمم بركانية بدرجة حرارة تزيد عن 1200 درجة مئوية تسري بسرعة كبيرة بسبب التضاريس شديدة الانحدار". وثار البركان يوم 19 سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 50 عاما. واشتد ثورانه في الأيام القليلة الماضية، حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء، وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء. ويشير المتخصصون إلى أنه ما زال من غير الممكن التكهن بموعد انتهاء ثوران البركان. واستمرت عدة زلازل صغيرة إلى متوسطة القوة تصل قوتها إلى 4,5 درجة على مقياس ريختر في هز الجزيرة بسكانها البالغ عددهم 85 ألف نسمة. وأسفرت الحمم المتدفقة من البركان عن تدمير عشرات المنازل في طريقها.