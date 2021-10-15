بوتين: مئات من عناصر داعش يحتشدون في أفغانستان

بوتين في اجتماع مع قادة دول كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي

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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مئات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي يحتشدون في شمال أفغانستان.

وصرّح بوتين، في اجتماع عقد عبر الفيديو مع قادة دول أخرى كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي "بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، يبلغ عدد عناصر (تنظيم داعش) وحدهم في شمال أفغانستان حوالى ألفي شخص".

وأشار إلى أنهم كانوا يخططون للتنقل بين دول وسط آسيا السوفياتية سابقا مدّعين أنهم لاجئون.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذّر بوتين من التهديد الماثل من عبور مقاتلين مخضرمين من سوريا والعراق على ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي إلى أفغانستان، فيما أشارت الخارجية الروسية إلى أنها تتوقع أن تتعامل طالبان، التي سيطرت مؤخرا على البلاد، مع التهديد.

ولفت بوتين، اليوم الجمعة، إلى أن قادة تنظيم داعش المتشدد في أفغانستان يسعون لتوسيع نطاق نفوذ المجموعة المتطرفة في أنحاء دول سوفياتية سابقة في وسط آسيا.

وأفاد بوتين أن "الإرهابيين يسعون للتغلغل في أراضي الكومنولث بما في ذلك تحت صفة لاجئين"، في إشارة إلى مجموعة من الدول كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي ويتشارك بعضها الحدود مع أفغانستان.

المصدر: آ ف ب