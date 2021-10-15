النرويج تكشف معلومات جديدة عن منفذ الهجوم بقوس الرماية

إسبن اندرسن براثن، منفذ الهجوم بقوس الرماية في النرويج

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كشفت النرويج، اليوم الجمعة، معلومات جديدة عن منفذ الهجوم بقوس الرماية الذي أودى بخمسة أشخاص الأربعاء.

وأفادت الشرطة النرويجية أنها ترجّح فرضية "المرض" في المرحلة الراهنة من التحقيق.وقال مفتش الشرطة بير توماس أومهولت، خلال مؤتمر صحفي، إن "الفرضية الأقوى بعد الأيام الأولى للتحقيق هي أن المرض هو خلفيته".

وأوضح أن الشرطة أوردت من بين الفرضيات الأولية "الغضب والانتقام والنزوة والمرض والاستفزاز".

وتعزز هذه التصريحات التساؤلات حول الصحة العقلية للمهاجم الدنماركي إسبن اندرسن براثن، ما يثير شكوكاً حول مسؤوليته الجنائية، بعدما أقر بقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين الأربعاء في كونغسبرغ في جنوب شرق النرويج حيث يقيم.

ويشتبه بأن المهاجم، البالغ 37 عاما، سلك طريق التطرف. وأودع، اليوم الجمعة، الحبس مؤقتا لأربعة أسابيع على أن يكون في الحبس الانفرادي في الأسبوعين الأولين.

وأوضحت المدعية العامة آن إيرين سفان ماتياسن أنه لن يحبس في سجن بل سيبقى لدى الأجهزة الطبية تحت إشراف متخصصين.

وأضافت أن براثن نقل مساء الخميس إلى مؤسسة للطب العقلي بعد "تقييم لوضعه الصحي".

ويخضع حاليا لتقييم نفسي يجريه خبراء لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتباره مسؤولا جنائيا عن فعلته. وقد لا تصدر الخلاصات قبل عدة أشهر.

وإذا كان هجومه يحمل بصمات "عمل إرهابي"، فإن السلطات تميل حاليا إلى فرضية الجنون.





المصدر: آ ف ب