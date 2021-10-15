نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع أن سفينة عسكرية روسية أحبطت محاولة مزعومة من المدمرة الأميركية "يو.إس إس تشافي" لانتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان. وقع الحادث خلال مناورات بحرية روسية-صينية في بحر اليابان. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس "حذر على قناة اتصال دولية من عدم جواز مثل هذه التحركات، وأبلغ المدمرة الأميركية بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية". كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، اليوم الجمعة، للتدريب على كيفية العمل معاً وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية. وتأتي المناورات في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة.