حددت الولايات المتحدة موعدا لبدء السماح للأجانب الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بدخول أراضيها. وأعلن مسؤول أميركي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الحاصلين على اللقاح ضد الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل. يمثل هذا الإجراء تحولا كبيرا في سياسة السفر الخاصة بأميركا والسارية منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء حيث كان يمنع بشكل قاطع دخول الأجانب القادمين مباشرة من دول عديدة. وأوضح المسؤول الأميركي أنه سيسمح الآن للأشخاص المطعمين، الذين يحملون نتيجة اختبار سلبي صالح لمدة 72 ساعة قبيل المغادرة، بالسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى الولايات المتحدة طالما أنهم يشاركون معلومات تتبُع المخالطين. ونوه المسؤول الأميركي إلى أنه سيمنع بشكل عام دخول الأجانب الذين لم يتلقوا التطعيم، في حين سيطلب من الأميركيين تقديم نتيجة اختبار سلبي للكشف عن الفيروس.