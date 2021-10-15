قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، اليوم الجمعة، للتدريب على كيفية العمل معا وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية. تأتي المناورات في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة. وتوثقت العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن مدمرتين وغواصة وطرادين من بين السفن التي أرسلتها بكين للمشاركة في التدريبات، مشيرة إلى أنها رست في أقصى شرق روسيا في اليوم السابق. وأوضحت الوزارة أن القوة المشتركة ستتدرب على إطلاق النار على أهداف صممت لتحاكي سفن العدو وستجري تدريبات للدفاع الجوي بمشاركة طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز (إس.يو-30إس.إم) وطائرات هليكوبتر.