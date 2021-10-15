فرنسا تفرض على غير الملقحين دفع تكاليف اختبارات "كورونا"
أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتوجب على البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم تسديد قيمة تكاليف فحوص كورونا اعتبارا من اليوم الجمعة، ما لم تكن هناك أسباب طبية تمنعهم من التطعيم.
وأوضحت الحكومة في باريس أن الهدف هو تشجيع الناس على تلقي التطعيم، لأن هذا يوفر حماية أفضل ووسيلة دائمة للخروج من أزمة كورونا.
وأضافت أنه يجري إساءة استخدام فحوص كورونا كبديل للتطعيم ولن يضطر دافعو الضرائب بعد الآن لتمويلها.
وسيتكلف فحص كورونا السريع في المستقبل ما بين 22 إلى 30 يورو (5ر25 - 76ر34 دولار)، وفحص البي سي أر 44 يورو.
وشهدت ألمانيا إجراء مماثلا بعد التوقف عن إجراء الفحوص المجانية للجميع منذ يوم الاثنين الماضي.
وقالت الحكومة الفرنسية إنه تم إجراء 150 مليون فحص كورونا في فرنسا منذ مارس 2020، و6 ملايين اختبار أسبوعيًا خلال شهر أغسطس وحده.
المصدر: د ب أ