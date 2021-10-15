القبض على مشتبه به في جريمة «المسنة الفرنسية»

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية)

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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مشتبه به في جريمة قطع رأس امرأة تبلغ من العمر 77 عاما في بلدة أجدي على الساحل الجنوبي لفرنسا. وأبلغ نجل الضحية السلطات بعد عدم تمكنه من الوصول إليها. وعثر الضباط على جثة المرأة المقتولة وشواهد حدوث صراع داخل شقتها. لكن لم تكن هناك علامات على اقتحام الشقة. وكانت الملابسات الدقيقة للجريمة غير واضحة في البداية. وذكرت إذاعة فرانس إنفو في وقت متأخر من يوم الخميس أنه تم اعتقال مشتبه به. ويبدو أن الرجل- المشتبه به- كان يقوم ببعض الأعمال المنزلية البسيطة لصالح المعلمة المتقاعدة التي كانت تعيش بمفردها منذ وفاة زوجها قبل عامين. ولم يكشف عن تفاصيل الجريمة. لكن قناة "بي إف إم تي في" ذكرت أن المشتبه به سرق البطاقة المصرفية للضحية وأخذ 1000 يورو (1156 دولارًا) من حسابها المصرفي.

المصدر: وكالات