تشييع شعبي لضحايا القصف «الحوثي» على «الروضة»

مأرب (وكالات)

شيع المئات بمدينة مأرب، أمس، جثامين الأطفال الثلاثة من ضحايا القصف الصاروخي الباليستي الذي نفذته ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، على حي الروضة السكني مطلع أكتوبر الجاري، وأدى إلى مقتل وإصابة 35 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال وتضرر 12 منزلاً، منها أربعة منازل دمرت كلياً.

وانطلق المشيعون بجثامين الأطفال الضحايا، من أمام هيئة مستشفى مأرب العام، وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة مأرب، حيث أدى جموع المشيعين الصلاة عليهم ووريت جثامينهم الثرى.

ودعا المشيعون الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له المدنيون بمدينة مأرب ومديرية العبدية، وفي مقدمتهم النساء والأطفال من جرائم إنسانية واستهداف لأحيائهم ومنازلهم من قبل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية وبشكل متواصل، والتدخل لحمايتهم من تلك الجرائم والضغط على الميليشيات لوقف استهدافها للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.