«التحالف »: نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية

الرياض (وكالات)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه يعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب اليمنية.

وكان التحالف نشر، لقطات فيديو توثق عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيات «الحوثية» بالعبدية. وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل.

إلى ذلك، أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات «الحوثية» الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين، وما تفرضه حالياً من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ سبتمبر الماضي، واستهدافها للمستشفى الرئيس والوحيد فيها بالصواريخ الباليستية، وقصفها المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية اليومية بسبب الحصار، في إحدى أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.

وأهاب المركز بمنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح ممر إنساني آمن؛ لوصول المساعدات الإنسانية لمديرية العبدية.