وزير الإعلام اليمني: جرائم الانقلابيين تنسف فرص السلام

مأرب (وكالات)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من استمرار التصعيد العسكري لميليشيات «الحوثي» الانقلابية في جبهات محافظة مأرب، وقصفها المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وحصار وتجويع سكان مديرية العبدية. وأوضح الإرياني، أمس، أن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيات «الحوثي» في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي، يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر وينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام في اليمن‏.

وأضاف: «إن هذا التصعيد يعكس انقياد ميليشيات الحوثي الكامل خلف أجندات خارجية، ومضيها في مخططها الانقلابي وموقفها الحقيقي من السلام‏، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين». واستغرب الإرياني، الصمت الدولي المطبق إزاء تقويض جهود التهدئة وتصعيد وتيرة الحرب ونسف فرص السلام في اليمن، وتجاهل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية بحق المدنيين في مديريات محافظة مأرب في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم، بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف التدخل المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما جدد الدعوة إلى تصنيف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية ومحاكمة قيادتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».