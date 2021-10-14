ليبيا.. «5+5» تُكثف الجهود لتفكيك الميليشيات قبل الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كثفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، جهودها الرامية إلى الحصول على دعم إقليمي ودولي لتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أكد رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الفريق امراجع العمامي أن اللجنة ستقوم برفقة وفد من البعثة الأممية بزيارة الدول المتدخلة في الأزمة الليبية، لبحث آلية سحب قواتهم من البلاد.

وأكد «العمامي»، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية أن لجنة «5+5» طالبت البعثة الأممية والسفير الأميركي لدى طرابلس، وبعض ممثلي الدول في اجتماع عبر الدوائر المغلقة الذي استضافته بريطانيا، بمساعدة اللجنة العسكرية في عملية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا قبل موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن نشر المراقبين الأمميين سيتزامن مع الشروع في آلية خروج المرتزقة، وسيكون ذلك في غضون عشرة أيام.

وأعلن الفريق خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في ليبيا لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها ولإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وبشكل تدريجي ومتزامن.

وفي طرابلس، بحث رؤساء قادة جيوش طيران دول مبادرة «5+5» الأمن في منطقة المتوسط، خصوصاً في ليبيا وتنظيم ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة ممثلين عن لجنة «5+5» العسكرية الليبية المشتركة.

وتسعى المجموعة، التي تضمّ من الجهة الأوروبية دول إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، إلى جانب دول اتحاد المغرب العربي الخمس، إلى تطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والتبادل التجاري بين أعضائها وتعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي، وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا المشتركة.