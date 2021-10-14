المبعوث الأممي لليمن يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض

نيويورك (وكالات)

أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرج، في كلمة له خلال مشاورات في مجلس الأمن الدولي، بأن الحل الدائم لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض. وقال في جلسة لمجلس الأمن، أمس، بشأن الوضع في اليمن: «تضررت البنية التحتية في اليمن كثيراً منذ بدء الصراع».

وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها للمساءلة والمحاسبة، داعياً إلى تجاوز الانقسامات السياسية في اليمن.

وأضاف: «أجريت مشاورات في اليمن مع الأطراف الإقليمية الفاعلة»، مضيفاً: «يجب معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد»، مؤكداً على أهمية التعددية في حكم اليمن.

وقال: «يزداد القتال وأعداد القتلى من المدنيين نتيجة النزاع في البلاد، وشهدنا عمليات إعدام علنية وغياب المساءلة يحبط اليمنيين».

وكانت الأمم المتحدة، ودول غربية وعربية أدانت في وقت سابق، إقدام جماعة «الحوثيين» على إعدام 9 يمنيين، على خلفية مزاعم بأنهم تورطوا في قتل رئيس مجلسهم السياسي، صالح الصماد في 2018.

من جانبه، قال الممثل الإنساني للأمم المتحدة: إن العنف في اليمن يزداد ولا يتراجع، مضيفاً: «الوضع الاقتصادي في البلاد على شفا الانهيار».