أعربت روسيا، اليوم الخميس، عن أملها في أن تهزم حركة طالبان تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان كما وعدت. وقبل أسبوع من مؤتمر في موسكو تشارك فيه الحركة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي: «نشعر بالقلق لأن نشاط تنظيم داعش الإرهابي لا يتراجع». وأضافت: «نأمل أن تتحقق تطمينات السلطات الجديدة في كابول التي أكدت أنها قادرة على مواجهة تنظيم داعش من دون دعم أجنبي». كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى قلقه، أمس الأربعاء، من تدفق متشددين من سوريا والعراق إلى أفغانستان، وأنهم قد يسعون إلى «زعزعة استقرار الدول المجاورة» لروسيا. وأكدت زاخاروفا أيضا عقد اجتماع دولي في 20 أكتوبر سيحضره مبعوثون لطالبان. سيتناول المؤتمر القضايا الأمنية وكذلك تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.