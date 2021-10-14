بدأت هيئة الدواء الأوروبية، اليوم الخميس، فحص عقار جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. ويهدف الدواء الجديد المسمى "إيفوشيلد (أي زد دي 7442)" إلى منع الإصابات بمرض كوفيد- 19 بين البالغين، حسبما أعلنت الهيئة. وطور العقار من قبل شركة "أسترازينيكا" للأدوية. وأشارت بيانات الاختبار الأولية إلى أن العقار فعال في الحماية من المرض. ويواصل الخبراء حالياً تقييم البيانات الواردة من الفحوص ودراسة مميزات العقار وعيوبه. وبحسب الهيئة الأوروبية، لم تتقدم الشركة المصنعة بعد بطلب للحصول على الموافقة لتداول العقار في السوق الأوروبية.