انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من المجلس المؤلف من 47 دولة. حصلت الولايات المتحدة على 168 صوتاً في الاقتراع السري الذي شاركت فيه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة. وتبدأ الولاية، ومدتها ثلاث سنوات، في الأول من يناير المقبل. وتولى الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في يناير 2021، متعهداً بأن تكون حقوق الإنسان محوراً لسياسته الخارجية. ويُنتخب المرشحون لمجلس حقوق الإنسان في مجموعات جغرافية لضمان التمثيل المتساوي. ولم تكن هناك منافسة اليوم الخميس في انتخاب 13 عضواً جديداً، وإعادة انتخاب خمسة أعضاء. ولا يتسنى للأعضاء البقاء في العضوية أكثر من فترتين متتاليتين.