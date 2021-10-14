ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، بلجوء بعض السياسيين إلى الخارج بهدف «التآمر» على أمن تونس الداخلي والخارجي.
وقال سعيّد في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شكلت الاثنين: «تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية».
وأضاف من دون ذكر اسم: «أقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس».
وأكد سعيّد أنه «لا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز (الجواز الدبلوماسي) وهو يجوب العواصم للإضرار بتونس».
وشدّد: «لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات أجنبية».
كذلك، طلب سعيّد «من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي».
وأوضح: «من يتآمر عليها بالخارج، يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة».وفي 25 يوليو الفائت قرّر سعيّد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
والاثنين كشف النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على «إنقاذ البلاد» ومكافحة الفساد.