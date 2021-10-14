قال الجيش اللبنانى، اليوم الخميس، إنه أوقف تسعة أشخاص بعد أحداث العنف التي اندلعت في بيروت في وقت سابق اليوم. وأضاف الجيش، في تغريدة على موقع تويتر، أنه سيواصل انتشاره فى منطقة أحداث العنف لضمان عدم اندلاع اشتباكات. بدوره، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بمحاسبة المسؤولين عن أحداث اليوم والمحرضين عليها. وقال عون، في كلمة متلفزة «لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه الخاصة... ولن نسمح بأن يتكرر ما حدث اليوم تحت أي ظرف». وأوضح أن إطلاق النار، الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى وعشرات المصابين، سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية، مؤكداً أن أحداث العنف في بيروت اليوم «غير مقبولة».