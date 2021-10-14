قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الخميس، إن السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها هناك إلى المغادرة. يأتي ذلك إثر إطلاق النار الذي شهدته العاصمة بيروت، اليوم الخميس، وأدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل وما تبعه من توتر أمني وانتشار للجيش اللبناني. وأضافت الوزارة أن السفارة «تدعو الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن». وحثت السفارة الكويتية الراغبين في السفر إلى لبنان على التريث في هذه الفترة.