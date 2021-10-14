قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن اتصالات أجراها مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في العاصمة بيروت. يأتي ذلك بعد مقتل ستة أشخاص فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وأضاف ميقاتي، في مقابلة صحفية، أن الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل القضاء، داعيا «الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه». وتعهد رئيس الوزراء اللبناني بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم أحداث اليوم التي وصفها بأنها «غير مشجعة»، مقدماً اعتذاره إلى الشعب اللبناني. كان ميقاتي تعهد، في وقت سابق اليوم الخميس، باستمرار الجيش في إجراءاته الميدانية الهادفة إلى إعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين في إطلاق النار.