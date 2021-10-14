أعلن قيادي عسكري رفيع في الجيش النيجيري، اليوم الخميس، وفاة قائد تنظيم «داعش» الإرهابي المدعو أبو مصعب البرناوي. وقال رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال لاكي إيرابور للصحفيين «يمكنني أن أؤكد لكم رسمياً بأن البرناوي ميّت. الأمر بهذه البساطة. إنه ميّت وسيبقى ميتا»، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن تاريخ وكيفية وفاته. يذكر أن البرناوي نجل مؤسس جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا التي تنفذ أعمال عنف متطرفة في شمال شرق نيجيريا منذ العام 2009. وبرز إلى الواجهة بعد انفصاله عن بوكو حرام سنة 2016 إثر خلافات مع قائد الجماعة آنذاك المسمى أبو بكر شكوي الذي توفي في وقت سابق من هذا العام خلال معارك داخلية بين الفصيلين. ويلقى التنظيم المتشدد مقاومة من جماعة بوكو حرام المتطرفة. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في أعمال إرهابية قي نيجيريا فيما نزح نحو مليونين جرّاء العنف.