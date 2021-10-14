قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إنه لا بد أن يكون القضاء اللبناني قادراً على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة. ووقع إطلاق نار في بيروت اليوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، في ما قالت السلطات إنه هجوم استهدف محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج للمطالبة بعزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ. ودعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الهدوء، في حين انتشر الجيش بكثافة في المنطقة قائلاً إنه سيطلق النار على أي مسلح في الطريق. وذكر مصدر عسكري أن إطلاق النار بدأ في منطقة عين الرمانة ثم تحول إلى تبادل لإطلاق النار. وأسفر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 عن سقوط أكثر من مائتي قتيل وآلاف الجرحى. ونجم الانفجار عن تخزين كمية كبيرة من المواد المشتعلة بطريقة غير آمنة في المرفأ.