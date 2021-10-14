تعهد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، باستمرار الجيش في إجراءاته الميدانية الهادفة إلى إعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين في إطلاق النار الذي راح ضحيته 6 أشخاص في العاصمة بيروت.

  • الجيش يسير دزويات في بيروت
    الجيش يسير دزويات في بيروت

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله إن «الجيش حامي الوطن ليس شعاراً نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل إيمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلى اليوم في التصدي للأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة».

  • خروج سكان من منطقة شهدت إطلاق نار في بيروت
    خروج سكان من منطقة شهدت إطلاق نار في بيروت

كان ميقاتي انتقل اليوم إلى مقر وزارة الدفاع، حيث استقبله وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم انتقلوا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد الجيش وأعضاء مجلس القيادة.
وأعلن وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي سقوط 6 قتلى و16 جريحاً في إطلاق نار في بيروت، اليوم الخميس، خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقال مولوي، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، إن «الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً».
وأضاف أن «السلم الأهلي ليس للتلاعب»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات»، وطلب من الإعلام المساعدة «على بث الأخبار الصحيحة».

  • مسلحون يطلقون النار
    مسلحون يطلقون النار

وأكد أن «تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد»، معلناً أن «كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه».
 وقال مولوي إن «منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص، وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس».

وباشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار وتسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.

وكان الجيش اللبناني أعلن أن وحداته المنتشرة «سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يوجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر».