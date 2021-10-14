اقترح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي طريقة جديدة لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجمهور. وأدلى دوتيرتي بهذا المقترح أثناء تعبيره عن غضبه إزاء استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2,69 مليون شخص منذ العام الماضي. وسجلت الفلبين أكثر من 40 ألف حالة وفاة بالفيروس، وفقاً لبيانات وزارة الصحة. وقال دوتيرتي: «أعلم أن الكثير من الأشخاص مازالوا لا يريدون الحصول على اللقاح، وهذه مشكلة». وأضاف دوتيرتي أنه يحب على المسؤولين البحث عن المترددين في الحصول على اللقاح، و«ودخول منازلهم أثناء نومهم وإعطائهم اللقاح». وقال هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، اليوم الخميس، إن الرئيس كان يمزح عندما قدم هذا الاقتراح. وأضاف روكي أن تصريحات دوتيرتي كانت مزحة لتلطيف الأجواء خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي أذيعت أجزاء منه على شاشة التلفزيون. وأوضح: «تلك الاجتماعات تكون طويلة للغاية، وأنتم تشاهدون جزءاً فقط منها»، قائلاً: «ومن أجل أن لا نغفوا، نحن في حاجة لبعض المزحات». وقد حصل أكثر من 25,5 مليون فلبيني، أو أكثر من 23% من تعداد السكان على جرعات اللقاح كاملة منذ أن بدأت الفلبين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مارس الماضي. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطعيم الأطفال غداً الجمعة. وأعلنت الهيئة المعنية بمتابعة الوضع الوبائي تخفيف القيود المفروضة في منطقة العاصمة مانيلا ومناطق أخرى في البلاد. وقال روكي إنه سوف يسمح لدور السينما ومنشآت الرعاية الشخصية والأماكن السياحية المغلقة والأماكن الترفيهية بالعمل ابتداء من السبت المقبل، على أن تعمل بـ 30% من طاقتها. وأضاف أن المطعمين لقحين فقط هم من سيسمح لهم باستخدام هذه الخدمات.