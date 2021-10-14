دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى الهدوء اليوم الخميس، بعد إطلاق نار في العاصمة بيروت مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وجاء في بيان أن ميقاتي يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع، ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.