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ميقاتي يدعو لتوقيف المتسببين بالعنف باحتجاج بيروت
الخميس 14 أكتوبر 13:44
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نجيب ميقاتي
عربي ودولي
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دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى الهدوء اليوم الخميس، بعد إطلاق نار في العاصمة بيروت مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وجاء في بيان أن ميقاتي يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع، ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.
المصدر: وكالات
لبنان
نجيب ميقاتي
بيروت
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