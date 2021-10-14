قتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران ليل الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جهته أعلن مصدر عسكري سوري مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في القصف الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقال المصدر إنه "حوالي الساعة 23,34 (20:34 ت غ)، نفّذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به". من جهته أفاد المرصد السوري أنّ "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر". وأسفر القصف، وفق المرصد، عن مقتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران لم يتمكن من تحديد جنسياتهم. كما أصيب سبعة آخرين بجروح، بينهم ثلاثة جنود سوريين.